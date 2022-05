Fiorentina Juventus 2-0 | i viola tornano in Europa | Allegri chiude con un KO

(Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca live Latorna in. Il 2-0 contro la Juve nel segno di Duncan e Nico Gonzalez porta iin Conference League. Sintesi2-0 MO1? Fischio d’inizio – CominciataJuve. 5? Occasione Kean – Lancio in profondità di Bonucci per Kean, che salta per un attimo Milenkovic ma poi viene rimontato. 10? Tiro Dybala – Sinistro dal limite tentato dal numero 10, respinge la difesa della. 13? Occasione Duncan – Da buona posizione il centrocampista dellaspara altissimo ...

Advertising

acffiorentina : Europa, siamo tornati! ???? Finale: Fiorentina-Juventus 2-0 ??? 2 - 0 ?? | 90' + 3' #ForzaViola #FiorentinaJuventus… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by SYNLAB Italia Guarda la pa… - SkySport : FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 Risultato finale ? ? #Duncan (45+1’) ? rig. #Gonzalez (90+2’) ? SERIE A - 38^ giornata ??… - Quetacuraboo : RT @acffiorentina: Europa, siamo tornati! ???? Finale: Fiorentina-Juventus 2-0 ??? 2 - 0 ?? | 90' + 3' #ForzaViola #FiorentinaJuventus #ACFFi… - Agenzia_Ansa : SERIE A I La Fiorentina batte la Juventus 2-0 e conquista la Conference League. L'Empoli corsara a Bergamo, Atalant… -

La stagione dellafinisce a Firenze con l'ottava sconfitta stagionale che per la(2 - 0) significa chiudere la stagione al settimo posto in classifica che vale la qualificazione in Europa, alla ......secondo tempo diJuve. Termina così, dopo 45 minuti, la sua lunghissima e vincente avventura in bianconero. Il capitano è stato sostituito da Daniele Rugani. Il difensore della...La squadra bianconera ha chiuso il suo campionato con una pessima partita al Franchi, non entrando mai in partita e perdendo meritatamente.Un altro ko. Il secondo nelle ultime tre partite, l'ottava in una stagione molto complicata. La Juve si ferma a 70 e perde sul campo della Fiorentina: 2-0 per i viola, che fanno festa e vanno in ...