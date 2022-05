Festival del gol all’Olimpico | fra Lazio e Verona è 3-3

(Di sabato 21 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Finisce con un rocambolesco 3-3 l’ultima giornata dicontinui ribaltamenti di fronte tra primo e secondo tempo danno vita a un pareggio, che accontenta i biancocelesti, definitivamente quinti in classifica davanti alla Roma. Gli uomini di Tudor chiudono a quota 53 punti in nona posizione. Quattro dei sei gol vengono siglati nella prima mezz’ora, sintomo di un campionato senza più obiettivi per entrambe le squadre. Ne consegue un match ricco di spettacolo, sin dal minuto numero 6: Lazovic controlla un cross di Faraoni e trova con facilità la testa di Simeone, bravo a sbloccare il risultato con un’incornata precisa. Doccia fredda per lain avvio, che evidentemente però non basta a svegliare gli uomini di Sarri. Ilquindi raddoppia i conti al ...

Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - GiusCandela : Battiti Live #RadioItaliaLive Power Hits Rtl Music Awards Summer Festival (prima su Canale 5 ora su Rai2) Sono p… - WeCinema : Photocall per Alicia Vikander, in compagnia del regista Olivier Assayas. L'attrice è la protagonista di 'Irma Vep'… - stranifattinews : Il Mosaico di San Severo – Festival delle Culture del Paesaggio dal 27 al 29 maggio - PatimoStefano : Il Mosaico di San Severo – Festival delle Culture del Paesaggio dal 27 al 29 maggio -

Il Piccolo

All'Olimpico c'è ilgol. La stagione della finisce con un pareggio per 3 - 3 col Verona , un punto che consente alla squadra di Sarri di arrivare al quinto posto in solitario subito dietro la Juve e davanti ......si aggira aldi Cannes . È vestita color glicine, in uno slip dress all over paillettes firmato Celine semplice semplice, che però la incorona come "la più fotografata" sul tappeto rosso... Festival del cambiamento: transizione digitale e svolta demografica, così le sfide globali interrogano Trieste e Gorizia Il settimanale Oggi pubblica un gossip da sogno per tutti i fan di Luigi Strangis, vincitore di Amici: Amadeus è già un suo estimatore e lo vorrebbe all'Ariston per il prossimo Festival di Sanremo.MILANO - I Greta Van Fleet, la band hard-rock americana capitanata da Joshua Kiszka, torna finalmente in Italia per due imperdibili date. Il 9 giugno per ...