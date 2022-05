Festival del gol all'Olimpico, fra Lazio e Verona è 3-3 (Di sabato 21 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Finisce con un rocambolesco 3-3 l'ultima giornata di Lazio e Verona. All'Olimpico continui ribaltamenti di fronte tra primo e secondo tempo danno vita a un pareggio, che accontenta i biancocelesti, definitivamente quinti in classifica davanti alla Roma. Gli uomini di Tudor chiudono a quota 53 punti in nona posizione. Quattro dei sei gol vengono siglati nella prima mezz'ora, sintomo di un campionato senza più obiettivi per entrambe le squadre. Ne consegue un match ricco di spettacolo, sin dal minuto numero 6: Lazovic controlla un cross di Faraoni e trova con facilità la testa di Simeone, bravo a sbloccare il risultato con un'incornata precisa. Doccia fredda per la Lazio in avvio, che evidentemente però non basta a svegliare gli uomini di Sarri. Il Verona quindi raddoppia i conti al ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Finisce con un rocambolesco 3-3 l'ultima giornata di. All'continui ribaltamenti di fronte tra primo e secondo tempo danno vita a un pareggio, che accontenta i biancocelesti, definitivamente quinti in classifica davanti alla Roma. Gli uomini di Tudor chiudono a quota 53 punti in nona posizione. Quattro dei sei gol vengono siglati nella prima mezz'ora, sintomo di un campionato senza più obiettivi per entrambe le squadre. Ne consegue un match ricco di spettacolo, sin dal minuto numero 6: Lazovic controlla un cross di Faraoni e trova con facilità la testa di Simeone, bravo a sbloccare il risultato con un'incornata precisa. Doccia fredda per lain avvio, che evidentemente però non basta a svegliare gli uomini di Sarri. Ilquindi raddoppia i conti al ...

