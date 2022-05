“È un maschio!”. Quarto fiocco celeste per la coppia super vip (Di sabato 21 maggio 2022) Solo due giorni fa la notizia del bebè numero quattro in arrivo. Ora quella del sesso. Era attesissimo il gender reveal party di Ciro Immobile che avrebbe annunciato il sesso del figlio. A pochi giorni da quello inondato di polemiche di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti all’Olimpico, quello dell’attaccante della Lazio e della moglie. “Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c’è un bimbo”, aveva fatto sapere il calciatore ai suoi bambini, riuniti intorno al pancino di Jessica Melena. Michela, Giorgia e Mattia sono andati subito su di giri alla notizia del fratellino o sorellina in arrivo. Ciro Immobile sesso figlio: aspetta un maschietto C’erano anche Ciro Immobile e Jessica Malena alla festa organizzata da Zaccagni e Chiara Nasti allo stadio. Non avevano ancora reso noto di essere anche loro in dolce attesa (per la quarta volta) e pochi giorni dopo ecco un altro gender ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Solo due giorni fa la notizia del bebè numero quattro in arrivo. Ora quella del sesso. Era attesissimo il gender reveal party di Ciro Immobile che avrebbe annunciato il sesso del figlio. A pochi giorni da quello inondato di polemiche di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti all’Olimpico, quello dell’attaccante della Lazio e della moglie. “Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c’è un bimbo”, aveva fatto sapere il calciatore ai suoi bambini, riuniti intorno al pancino di Jessica Melena. Michela, Giorgia e Mattia sono andati subito su di giri alla notizia del fratellino o sorellina in arrivo. Ciro Immobile sesso figlio: aspetta un maschietto C’erano anche Ciro Immobile e Jessica Malena alla festa organizzata da Zaccagni e Chiara Nasti allo stadio. Non avevano ancora reso noto di essere anche loro in dolce attesa (per la quarta volta) e pochi giorni dopo ecco un altro gender ...

