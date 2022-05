“Dobbiamo proseguire sulla strada tracciata da Torquato”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 21 maggio 2022) di Erika Noschese “Ci sono risultati che un amministratore può vedere concretamente realizzati nel breve periodo, poi ci sono sfide più grandi, quelle che con linguaggio burocratico definiamo di medio-lungo termine. Non è da tutti seminare con generosità sapendo che altri raccoglieranno i frutti del proprio lavoro. È l’attitudine di chi ha una sola stella polare: il bene comune”. Lo ha dichiarato Paolo De Maio, candidato sindaco per la città di Nocera Inferiore, sostenuto dal centro sinistra. De Maio è espressione del Pd, nella giornata di giovedì ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale, con la presentazione delle liste. “Li vedete qui, accanto a me, questi cinque passi per Nocera: crescita per le politiche economiche e del lavoro, per la pianificazione del territorio e la mobilità, per le politiche educative e per la scuola; innovazione per la transizione ecologica e per ...