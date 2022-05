ATP e WTA: «Wimbledon non assegnerà punti» (Di sabato 21 maggio 2022) «La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei in base al merito e senza discriminazioni è fondamentale per il nostro Tour. La decisione di Wimbledon di vietare ai giocatori russi e bielorussi di gareggiare nel Regno Unito quest’estate mina questo principio e l’integrità del sistema del ranking ATP». Si apre così L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 21 maggio 2022) «La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei in base al merito e senza discriminazioni è fondamentale per il nostro Tour. La decisione didi vietare ai giocatori russi e bielorussi di gareggiare nel Regno Unito quest’estate mina questo principio e l’integrità del sistema del ranking ATP». Si apre così L'articolo

