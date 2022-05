Armi clandestine in casa, coppia finisce in manette nel Casertano (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due Armi clandestine con matricola alterata, in particolare una pistola calibro 7,65 completa di caricatore con 12 cartucce ed un fucile calibro 12, sono state sequestrate dai carabinieri a Trentola Ducenta (Caserta) nel corso di un’operazione che ha portato in manette una coppia, che deteneva le Armi in casa. Si tratta di un cinquantenne residente a Perugia e della propria compagna, di Trentola; entrambi sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione illegale di Armi clandestine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Duecon matricola alterata, in particolare una pistola calibro 7,65 completa di caricatore con 12 cartucce ed un fucile calibro 12, sono state sequestrate dai carabinieri a Trentola Ducenta (Caserta) nel corso di un’operazione che ha portato inuna, che deteneva lein. Si tratta di un cinquantenne residente a Perugia e della propria compagna, di Trentola; entrambi sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione illegale di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

