A Palermo la Regata per non dimenticare le stragi di Capaci e via D’Amelio (Di sabato 21 maggio 2022) Si terrà domani, 22 Maggio, nel golfo di Sferracavallo (PA), la Regata ‘Per non dimenticare’ organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo con la Fondazione Giovanni Falcone. Inserita nel programma per il XXX anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, la Regata sarà dedicata a tutte le vittime della mafia. Regata Per non dimenticare “chi si è sacrificato per un Paese giusto” «Trent’anni sono il tempo di una generazione – dice Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone-. I ragazzi di oggi nel 1992 ancora non erano nati, perciò ora più che mai è importante coltivare la memoria di fatti e persone che hanno cambiato la storia di questo nostro Paese. Ogni strumento è utile per ricordare chi si è sacrificato per costruire un Paese più giusto. ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 21 maggio 2022) Si terrà domani, 22 Maggio, nel golfo di Sferracavallo (PA), la‘Per non’ organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo con la Fondazione Giovanni Falcone. Inserita nel programma per il XXX anniversario delledie via, lasarà dedicata a tutte le vittime della mafia.Per non“chi si è sacrificato per un Paese giusto” «Trent’anni sono il tempo di una generazione – dice Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone-. I ragazzi di oggi nel 1992 ancora non erano nati, perciò ora più che mai è importante coltivare la memoria di fatti e persone che hanno cambiato la storia di questo nostro Paese. Ogni strumento è utile per ricordare chi si è sacrificato per costruire un Paese più giusto. ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia “Per non dimenticare”, a Sferracavallo la regata in memoria delle stragi Capaci e via D’Amelio - - corrmezzogiorno : #Palermo La strage di Capaci 30 anni fa Le iniziative Arte, dibattiti e una regata ... -