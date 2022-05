Vaiolo delle scimmie, Pistello: “Covid e morbillo sono molto più contagiosi” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono varie tipologie del Vaiolo delle scimmie, quello che è stato riscontrato per ora è quello meno virulento dell’Africa-Occidentale e poi c’è il lignaggio del Congo, con una mortalità intorno al 10%, ma ha avuto sempre una diffusione molto locale. Per quanto riguarda i casi europei abbiamo un vantaggio, che questo Vaiolo delle scimmie è molto meno contagioso rispetto a Sars-CoV-2 o al morbillo”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. Sulla possibilità che il caso individuato all’Inmi Spallanzani di Roma possa essere il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Civarie tipologie del, quello che è stato riscontrato per ora è quello meno virulento dell’Africa-Occidentale e poi c’è il lignaggio del Congo, con una mortalità intorno al 10%, ma ha avuto sempre una diffusionelocale. Per quanto riguarda i casi europei abbiamo un vantaggio, che questomeno contagioso rispetto a Sars-CoV-2 o al”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. Sulla possibilità che il caso individuato all’Inmi Spallanzani di Roma possa essere il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - andre_cicoo : RT @HoaraBorselli: Ci risiamo…ora c’è l’allarme Vaiolo delle scimmie. Speranza:’Teniamo alta l’attenzione, torna la cabina di regia’. Ripa… - mariasamsara01 : @DarkLadyMouse @LaNotiziaQuoti Tra vaiolo delle scimmie, peste suina e aviaria, ci vorrà una task force di veterina… -