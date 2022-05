Un nuovo inizio

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 maggio 2022) Consuetudine vuole che ci sia il “primo discorso” ufficiale quando si elegge uncampione. E così è stato anche per Ronda Rousey, neo campionessa di SmackDown. E consuetudine anche questa Ronda ha dichiarato di voler essere una “fighting champion”, un buon proposito a cui si vogliono dedicare tutti i campioni, stile John Cena con il titolo US. Dalle parole si è passati subito ai fatti e la open challenge ha visto come prima sfidante Raquelle Rodigruez, ex campionessa di NXT. La storia ci insegna che non sempre i campioni rispettano quanto detto in quel “fatidico” promo ma, ovviamente, è ancora molto presto per parlare e giudicare un regno neo – nato. Ma di questi tempi e con le notizie recenti che stiamo leggendo, una open challenge non può che far bene sia per la campionessa sia per le stesse sfidanti. Per Ronda perché è l’esperienza che ti rende ...