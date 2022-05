Tangenti in Provincia Vogliono tutti patteggiare (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Gup Dario Berrino di Andrea Luparia Corsa a patteggiare al processo per le Tangenti versate dalle ditte di autotrasporto a tre funzionari (oggi licenziati) della Provincia. Davanti al Gup gli ... Leggi su lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Gup Dario Berrino di Andrea Luparia Corsa aal processo per leversate dalle ditte di autotrasporto a tre funzionari (oggi licenziati) della. Davanti al Gup gli ...

Tangenti in Provincia Vogliono tutti patteggiare Il Gup Dario Berrino di Andrea Luparia Corsa a patteggiare al processo per le tangenti versate dalle ditte di autotrasporto a tre funzionari (oggi licenziati) della Provincia. Davanti al Gup gli avvocati di 34 dei 43 indagati hanno chiesto di patteggiare. E hanno già pagato sia ... Appalti pubblici, rispuntano favoritismi e autopagamenti: 5 dirigenti indagati ...hanno evidenziato irregolarità negli appalti pubblici banditi dai due enti locali della provincia ... 28mila euro di incentivi che" - sempre secondo la ricostruzione della Gdf - "sanno di tangenti, ... Tangenti in Brianza, l'agenda parallela di Tallarita: «Al comandante dei vigili devo sempre 500 euro» Inchiesta per corruzione nata dalla denuncia del sindaco di Macherio. Su un foglio manoscritto l'imprenditore Francesco Tallarita aveva segnato una serie di nomi di comuni brianzoli con i cognomi di d ...