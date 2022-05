Advertising

Priolo9Giuseppe : Stasera non vedrò la puntata. Ma se volete vi posso fare la scaletta ???????? @Just___Pat @F_Pedrioli #isola - Silvana26499906 : RT @AnnalisaL82: Pronte per stasera? Un solo OBIETTIVO Salvare Licia #isola #licianunezisola #isoladeifamosi2022 - SSinisa55 : STASERA SUBITOALL'ALTRA ISOLA LA FALSONA #isola - robertopontillo : RT @TV_Italiana: ?? Stasera a L'#Isola dei Famosi, il naufrago Blind incontrerà la sua fidanzata. - TV_Italiana : ?? Stasera a L'#Isola dei Famosi, il naufrago Blind incontrerà la sua fidanzata. -

ilmessaggero.it

Quello di Nicolas Vaporidis sembrava un infortunio che sembrava una sciocchezza ma che ha richiesto comunque delle cure mediche, che l'hanno costretto a stare lontano dalla spiaggia e dagli altri ..., venerdì 20 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'dei Famosi . Nell'attesa in Honduras, Guendalina ed Edoardo Tavassi si sono resi protagonisti di un duro botta ... Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: Nicolas Vaporidis torna in gioco Infine, domenica 22 maggio alle 10 a Isola delle Femmine in Piazza Pittsburg, un nuovo momento di dibattito e confronto: “Le idee non muoiono: trent’anni dalla strage” con Maria Teresa Maligno ...La diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in onda oggi venerdì 20 maggio, vede al televoto Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. Sondaggi sul televoto della diciottesima puntata dell’Isola d ...