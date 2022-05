"Prima le pustole, poi nelle parti intime...": il sintomo che apre la strada al vaiolo delle scimmie (Di venerdì 20 maggio 2022) Il vaiolo delle scimmie è arrivato in Italia. Il primo caso è stato registrato allo Spallanzani di Roma dove un uomo è stato ricoverato. Il "paziente zero", così fu chiamato anche il primo contagiato da Covid a inizio pandemia, è un quarantenne domiciliato nella Capitale, nel quadrante Sud-est ma residente in un altro Paese. Nonostante la preoccupazione che vede gli esperti alle prese con una nuova pandemia, il signore presenta un quadro clinico senza alcuna fragilità o patologie complesse o croniche. Il 40enne era tornato da un viaggio alle Canarie, quando ha iniziato a riscontrare alcuni sintomi sospetti: malessere, spossatezza e febbre. Poi però sono arrivate alcune lesioni sulla pelle, simili a delle pustole che hanno ricoperto l'intero busto, le spalle e alcune zone delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilè arrivato in Italia. Il primo caso è stato registrato allo Spallanzani di Roma dove un uomo è stato ricoverato. Il "paziente zero", così fu chiamato anche il primo contagiato da Covid a inizio pandemia, è un quarantenne domiciliato nella Capitale, nel quadrante Sud-est ma residente in un altro Paese. Nonostante la preoccupazione che vede gli esperti alle prese con una nuova pandemia, il signore presenta un quadro clinico senza alcuna fragilità o patologie complesse o croniche. Il 40enne era tornato da un viaggio alle Canarie, quando ha iniziato a riscontrare alcuni sintomi sospetti: malessere, spossatezza e febbre. Poi però sono arrivate alcune lesioni sulla pelle, simili ache hanno ricoperto l'intero busto, le spalle e alcune zone...

