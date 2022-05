Polo Urbani | parte la corsa dopo il maxi stanziamento | ' Concorso di idee per la scuola del futuro'

(Di venerdì 20 maggio 2022) PORTO SANT'ELPIDIO - Fondi del Pnrr per il: 22 milioni per l'istituto superiore di Porto Sant'Elpidio, si demolisce e si ricostruisce entro il 2026. La velocità è un criterio per ottenere ...

il Resto del Carlino

PORTO SANT'ELPIDIO - Fondi del Pnrr per il: 22 milioni per l'istituto superiore di Porto Sant'Elpidio, si demolisce e si ricostruisce entro il 2026. La velocità è un criterio per ottenere le risorse e la Provincia di Fermo segna un ... Nuovo polo Urbani, una scuola tutta green PORTO SANT'ELPIDIO - Fondi del Pnrr per il Polo Urbani: 22 milioni per l'istituto superiore di Porto Sant'Elpidio, si demolisce e si ricostruisce entro il 2026. La ...Ecco il cronoprogramma che porterà alla demolizione e ricostruzione dell'istituto di Porto Sant'Elpidio con fondi per 22 milioni ...