(Di venerdì 20 maggio 2022) Dall’incubo dello “Sto arrivando!” fino agli errori più recenti,la tastiera non si comporta mai come vorremmo?

Advertising

GianniVaretto : RT @LaStampa: Perché la correzione automatica dell’iPhone ogni tanto ci fa impazzire. - LaStampa : Perché la correzione automatica dell’iPhone ogni tanto ci fa impazzire. - ITItalianTech : Perché la correzione automatica dell’iPhone ogni tanto ci fa impazzire - Gabo42820801 : @gbiancia @usul75 @Eleven879 @gpazzaglia71 Perché non sà di quello che parla, lui pensa che il lavoro del docente s… - CGalezzi : RT @valechindamo: Comunque mi dovete spiegare perché ci avete fatto fare un concorso a crocette se poi le tempistiche per l’orale sono le s… -

la Repubblica

senza di noi - ha argomentato - senza Forza Italia, quella rimane solo destra - destra". ... LaCome era già successo la scorsa settimana, il quartier generale di Forza Italia è ...Cos'è l'inflazionei prezzi aumentano Se non sapete rispondere a queste domande è... In questo momento, anche i principali indici azionari sono in una fase dipesante. Resta ... Perché la correzione automatica dell’iPhone ogni tanto ci fa impazzire