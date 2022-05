Advertising

zazoomblog : Ordine punge: Inter? Cè una teoria malsana e molto pericolosa sui favori arbitrali - #Ordine #punge: #Inter?… - zazoomblog : Ordine punge: Inter? Cè una teoria malsana e molto pericolosa sui favori arbitrali - #Ordine #punge: #Inter?… - Pall_Gonfiato : #Ordine sui favori arbitrali all'#Inter -

Zazoom Blog

...inall'ex ospedale è quella di procedere alla sua alienazione, confermando che non ha intenzione di fare alcunché per recuperare l'area" spiega il leghista. "Ma quel che è più grave "...Poco dopo, la professoressa Rosa Braidottiuna parte dei pacifisti italiani, mossi più da un'... sono in collegamento e ogni tanto sento degli urli', ma Gruber lo richiama all': 'Non ci ... Ordine punge | Inter C' è una teoria malsana e molto pericolosa sui favori arbitrali “La risposta della Regione non lascia dubbi: l’Ausl di Modena non ha alcuna intenzione di recuperare l’ex Ospedale di Sassuolo”. E quanto riferisce il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, ..."Non abbiamo fatto in tempo a entrare in confidenza con la lista Effetto Parma - Pizzarotti - Guerra Sindaco, con l’immagine a tutto campo del quasi ex sindaco, che apprendiamo dal medesimo che non si ...