Oggi è un altro giorno, Carlotta Bertotti racconta la malattia: 'Lentiggini blu in una sfera dell'occhio' (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel salotto di Silvia Bortone si parla di body positivity. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno è Carlotta Bertotti, giovane influencer di 22 anni che ha raccontato la sua malattia : il nevo ...

