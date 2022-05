Napoli, operazione riuscita per lozano (Di venerdì 20 maggio 2022) L'attaccante del Napoli Hirving lozano in mattinata si è sottoposto al programmato intervento alla spalla destra, eseguito dal Dott. Cisneros Garcia con la presenza del Dott. Raffaele Canonico Responsabile Sanitario del Calcio Napoli. Il Messicano dovrà restare a riposo per qualche giorno prima di iniziare il percorso di riabilitazione. Prosegue la preparazione degli azzurri per l'ultimo match in programma domenica alle 12.30 a La Spezia, ha svolto l'allenamento con i compagni anche Victor Osimhen tornato regolarmente in gruppo. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 20 maggio 2022) L'attaccante delHirvingin mattinata si è sottoposto al programmato intervento alla spalla destra, eseguito dal Dott. Cisneros Garcia con la presenza del Dott. Raffaele Canonico Responsabile Sanitario del Calcio. Il Messicano dovrà restare a riposo per qualche giorno prima di iniziare il percorso di riabilitazione. Prosegue la preparazione degli azzurri per l'ultimo match in programma domenica alle 12.30 a La Spezia, ha svolto l'allenamento con i compagni anche Victor Osimhen tornato regolarmente in gruppo.

