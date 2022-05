Isola dei Famosi, Estefania dimentica Roger e punta a Gennaro (Di venerdì 20 maggio 2022) Estefania Bernal sembra proprio abbia messo una pietra sopra alla storia con Roger Balduino e abbia iniziato un nuovo capitolo, che porta stavolta il nome di Gennaro Auletto. Gennaro Auletto su Estefania Nel corso della diciassettesima puntata dell'Isola dei Famosi sono sbarcati a Playa Palapa due nuovi nafraghi: Gennaro Auletto e Luca Daffré. Sin da subito i due hanno espresso le personali preferenze nei confronti delle altre naufraghe, specialmente per Estefania. Mentre Luca Daffré non è per niente interessato, cosa diversa è per il modello napoletano che invece ha confidato a Guendalina Tavassi di non essere indifferente alla bellezza dell'argentina. «Si, certo mi piace, è una bella ragazza», ha detto il naufrago. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 20 maggio 2022)Bernal sembra proprio abbia messo una pietra sopra alla storia conBalduino e abbia iniziato un nuovo capitolo, che porta stavolta il nome diAuletto.Auletto suNel corso della diciassettesimata dell'deisono sbarcati a Playa Palapa due nuovi nafraghi:Auletto e Luca Daffré. Sin da subito i due hanno espresso le personali preferenze nei confronti delle altre naufraghe, specialmente per. Mentre Luca Daffré non è per niente interessato, cosa diversa è per il modello napoletano che invece ha confidato a Guendalina Tavassi di non essere indifferente alla bellezza dell'argentina. «Si, certo mi piace, è una bella ragazza», ha detto il naufrago. ...

Advertising

_Alessio_88 : Arianna David al rientro in Italia dall'Isola dei Famosi 2005 #isola - andy43805264 : Ma che credibilità può avere in qualsiasi campo uno come @ACP_CecchiPaone che va a fare l’isola dei famosi? . E chi… - Pasquina22 : RT @lulu_moravia43: @ProfMBassetti ma vai all’isola dei “famosi” trovati un hobby buttati in politica trovati qualcos’altro da fare basta c… - Barbarameloni11 : A Lampedusa, una volta isola stupenda, nel silenzio generale del PDidioti e dei 5Stalle, con la complicità dei Medi… - AngoloDV : Isola dei Famosi: Laura Maddaloni accusa Luxuria #AngolodelleNotizie #Isola #isoladeifamosi #luxuria #lauramaddaloni -