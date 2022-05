Incidente all’asilo, i genitori del piccolo Tommaso: “E’ stata una fatalità. Nessun rancore verso la mamma, non ha colpa” (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ lutto all’Aquila per la morte del piccolo Tommaso, travolto da un’automobile partita all’improvviso. Due famiglie distrutte in pochi minuti. Tommasino aveva solo 4 anni, frequentava l’asilo Primo Maggio, all’Aquila. Ed è qui che è stato ucciso, travolto da un’auto fuori controllo. Una tragedia che ha distrutto la sua famiglia e non solo la sua. Su L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ lutto all’Aquila per la morte del, travolto da un’automobile partita all’improvviso. Due famiglie distrutte in pochi minuti. Tommasino aveva solo 4 anni, frequentava l’asilo Primo Maggio, all’Aquila. Ed è qui che è stato ucciso, travolto da un’auto fuori controllo. Una tragedia che ha distrutto la sua famiglia e non solo la sua. Su L'articolo proviene da Leggilo.org.

