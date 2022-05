Il racconto di Luca Steinmann da Popasna, uno dei fronti più caldi nel Donbass (Di venerdì 20 maggio 2022) Grande dispiegamento di forze regolari russe sia con mezzi di terra che con elicotteri, ma ancora non c'è stato lo sfondamento sperato dai ceceni e filorussi, per i quali la conquista di Severodonestk ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 maggio 2022) Grande dispiegamento di forze regolari russe sia con mezzi di terra che con elicotteri, ma ancora non c'è stato lo sfondamento sperato dai ceceni e filorussi, per i quali la conquista di Severodonestk ...

Advertising

TgLa7 : Il racconto di @luca_steinmann1 in prima linea dove le truppe cecene e i miliziani filorussi dell'esercito di… - luca_melloni : RT @paolomaggioni: “Il ragazzo gioca bene”, vette e abissi di #FrancescoFlachi, è una delle cose più belle viste recentemente sul calcio. C… - GiornalismoLib2 : abbiamo implemetato il nostro e-commerce. Per ora abbiamo messo nello shop 'Alieni!', un racconto breve di Luca Ban… - rprat75 : @dicle_luca si, però non è che gli Spurs non avessero statisticamente nessuna chance. Invece è successo di tutto ne… - cappai_luca : - La berzellete degli altri non mi fanno ridere. - E le tue? - Quelle si. - Ma sono le stesse degli altri. - Ma le racconto io. -