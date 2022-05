GP di Spagna decisamente infuocato | sole e caldo fino a domenica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Al via, direttamente dall’ardente circuito della Catalogna, il GP di. Una sfida dai toni particolarmente accesi, soprattutto per possibili duelli Red Bull–Ferrari. Con un sempre più ridotto distacco tra le due scuderie, vedremo così un Max Verstappenagguerrito, pronto a conquistare la vetta davanti al rivale Charles Leclerc. Un weekend di fuoco quello previsto dunque per la gara spagnola, in tutti i sensi. Si attendono infatti intense giornate diper il GP di, con pista asciutta e cielo sereno. Azzerati così eventuali rischi di piogge, resta comunque vivo il timore che le alte temperature possano compromettere gli pneumatici. Dai 30°C di oggi ai 34°C di, il sesto appuntamento F1 2022 non ...