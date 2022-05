Fuma hashish e reagisce ai controlli della Polizia Locale | 29enne denunciato a San Giuliano Milanese

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il giovane, con numerosi precedenti per spaccio, stava consumando stupefacenti davanti a un bar in piazzaVittoria. Alla vista degli agenti ha tentato di fuggire, spintonandoli e minacciandoli

Dopo le procedure di identificazione, i carabinieri hanno perquisito il cittadino marocchino trovandolo il possesso di un panetto di hashish da 40 grammi, nonché della somma di 1.700 euro in denaro ...