Fiona | significato e origine del nome

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ilè sicuramente molto affascinante, per quanto poco popolare nel nostro Paese; si tratta di una forma femminile delirlandese Fionn, che significa “bianco”, “bello”, “giusto”, e per questo assume quindi unanalogo a diversi altri nomi quali Leocadia, Chiara, Bianca, Candida, Labano, Leucio, Alba e Gwyn. Potrebbe basarsi anche sull’irlandese fíon, “vino”. Attualmente esiste la tendenza ad usarecome diminutivo dell’irlandese Fionnuala (con cui condivide, in parte, l’etimologia). Venne usato per la prima volta dal poeta scozzese James Macpherson (1736–1796) nei suoi Canti di Ossian: questa in effetti è probabilmente la prima occorrenza del suo uso, e non è escluso che ilsia stato creato dallo stesso Macpherson. Venne poi usato come pseudonimo da ...