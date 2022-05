Draghi sul ddl Concorrenza manda in apnea Salvini e Berlusconi. A un passo dalle dimissioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Informava il Parlamento. Convocava i suoi ministri. A metà pomeriggio, la giornata di Mario Draghi, e dei giornalisti, è cambiata. Per un’ora circa, il governo, le redazioni, sono ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Informava il Parlamento. Convocava i suoi ministri. A metà pomeriggio, la giornata di Mario, e dei giornalisti, è cambiata. Per un’ora circa, il governo, le redazioni, sono ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - NicolaPorro : ?? Ultima Ora ?? #Draghi convoca il Consiglio dei ministri d'urgenza: sono tutti all'oscuro dei motivi. Cosa succede… - borghi_claudio : #Draghi parla di una futura conferenza di pace sul modello degli accordi di Helsinki in cui si rispetti il diritto… - ServalliFulvio : @matteosalvinimi Sei a corto di argomenti? sul fatto che ti sei allineato con tutti gli zerbini del governo Draghi… - gpellarin84 : RT @simofons: Grazie all'intercessione di Elifyorova, il 14 maggio Avondet è approdato sul canale tv Izvestia, dove ha parlato del nazismo… -