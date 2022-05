Coronavirus, in calo i contagi nel Lazio: oggi 2.740 positivi e 4 morti (Di venerdì 20 maggio 2022) Coronavirus, diminuiscono i contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore infatti sono 2.740 i nuovi casi registrati ( ieri erano 3.038) e 4 le persone decedute. Il trend dei contagi al 0,18%, scende la percentuale dei ricoverati con l’occupazione dei posti letto disponibili che si attesta al 11, 90% (ieri era al 12, 21%). Diminuisce infine anche l’occupazione delle terapie intensive che si attesta a 4, 45% (ieri era al 4, 88%). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022), diminuiscono inel. Nelle ultime 24 ore infatti sono 2.740 i nuovi casi registrati ( ieri erano 3.038) e 4 le persone decedute. Il trend deial 0,18%, scende la percentuale dei ricoverati con l’occupazione dei posti letto disponibili che si attesta al 11, 90% (ieri era al 12, 21%). Diminuisce infine anche l’occupazione delle terapie intensive che si attesta a 4, 45% (ieri era al 4, 88%). su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus, in calo i contagi nel Lazio: oggi 2.740 positivi e 4 morti - iMagazineTwit : Una persona ricoverata in terapia intensiva mentre prosegue il calo dei ricoveri #coronavirus #COVID19 #FVG - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 1.522 nuovi casi, continua il calo di positivi e ricoverati, 8 deceduti (1 a Siena) - tusciaweb : Coronavirus, in calo l’indice di trasmissibilità Rt e i ricoveri Roma - Coronavirus, in calo in Italia sia l'indic… - News_24it : LATINA – Sono 283 i nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Latina, registrati nei comuni di Aprili… -