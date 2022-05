Concorrenza: Draghi scrive a Casellati, vararla entro maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scritto una lettera al presidente del Senato in cui chiede tra l'altro che il ddl Concorrenza venga approvato entro maggio. Elisabetta Casellati appena ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Marioha scritto una lettera al presidente del Senato in cui chiede tra l'altro che il ddlvenga approvato. Elisabettaappena ...

Advertising

demagistris : Colpo di mano di Draghi che accelera su DDL concorrenza e impone privatizzazione servizi pubblici locali e acqua.Ec… - antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - petergomezblog : Riforme bloccate e Pnrr a rischio, Draghi convoca i ministri d’urgenza. Ipotesi fiducia su decreto concorrenza (e b… - stormi1904 : RT @AndreaGiuricin: Come per i #balneari, la riforma della #concorrenza è bloccata anche sul trasporto pubblico locale. L'interesse della p… - repubblica : Draghi scrive a Casellati: 'Il ddl concorrenza va fatto entro maggio' [di Emanuele Lauria] -