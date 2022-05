Caro prezzi in Campania, non è solo effetto guerra: ?aumenti del 20% su pesce e latticini (Di venerdì 20 maggio 2022) guerra e Caro prezzi: i conti non tornano. I costi dei prodotti della filiera alimentare, compresi quelli non legati all?orribile conflitto in corso da quasi 3 mesi nel cuore dell?Europa,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 20 maggio 2022): i conti non tornano. I costi dei prodotti della filiera alimentare, compresi quelli non legati all?orribile conflitto in corso da quasi 3 mesi nel cuore dell?Europa,...

