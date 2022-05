Asilo L'Aquila, il papà di Tommaso: 'La donna non c'entra'. Migliora una delle bimbe (Di venerdì 20 maggio 2022) Il papà di Tommaso tra i primi ad arrivare: "Dov'è mio figlio?" L'Aquila, 20 maggio 2022 - Due giorni dopo l'incidente all'Asilo dell'Aquila, il papà del piccolo Tommaso morto a 4 anni travolto dall'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilditra i primi ad arrivare: "Dov'è mio figlio?" L', 20 maggio 2022 - Due giorni dopo l'incidente all'dell', ildel piccolomorto a 4 anni travolto dall'...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? «Tommaso non c’è e non ci sarà nessun matrimonio» - Profilo3Marco : RT @Corriere: La mamma: «Perdere Tommaso un dolore sovrumano. Matrimonio? Era fissato il 3 luglio, non ci sarà» - SLN_Magazine : Incidente asilo L'Aquila, le cause: ipotesi su auto e news. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -