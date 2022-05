Arrivabene: «C’è un calo di attenzione fra i giovani rispetto al calcio» (Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole dell’A.D. bianconero Arrivabene: «c’è un calo di attenzione fra i giovani. I giovani non sono più così attratti» Ospite al forum Il calcio che l’Italia si merita, organizzato dal Corriere dello Sport, ha parlato l’ad della Juventus Maurizio Arrivabene. ECONOMIA NEL calcio – «In un mondo che parla di economia e finanza, la parola sostenibilità è una colonna nel momento in cui si valutano gli investimenti. Un tema fondamentale riguarda la competitività del calcio italiano con quello di altri paesi, mantenere vivo il decreto crescita è comunque un piccolo passo. Giusto che i benefici fiscali siano mantenuti per rendere competitiva l’Italia sul mercato europeo, ma questo non basta. Si deve anche fare un passo indietro e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole dell’A.D. bianconero: «c’è undifra i. Inon sono più così attratti» Ospite al forum Ilche l’Italia si merita, organizzato dal Corriere dello Sport, ha parlato l’ad della Juventus Maurizio. ECONOMIA NEL– «In un mondo che parla di economia e finanza, la parola sostenibilità è una colonna nel momento in cui si valutano gli investimenti. Un tema fondamentale riguarda la competitività delitaliano con quello di altri paesi, mantenere vivo il decreto crescita è comunque un piccolo passo. Giusto che i benefici fiscali siano mantenuti per rendere competitiva l’Italia sul mercato europeo, ma questo non basta. Si deve anche fare un passo indietro e ...

