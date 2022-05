Andreoni: “Per diabetici fondamentale screening epatite C” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Diabete ed epatite C sono due patologie a elevata prevalenza e l’infezione da virus dell’epatite C (Hcv) è una delle principali cause di epatopatia in tutto il mondo. Per questo motivo lo screening per l’epatite C è fondamentale nel paziente diabetico perché spesso l’epatopatia cronica si complica con il diabete. Inoltre, il virus dell’epatite C è una patologia subdola i cui sintomi possono comparire anche dopo dieci anni dall’avvenuta infezione e purtroppo in questi dieci anni i danni causati al fegato sono tanti. Prima si scopre il virus e meglio è”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Diabete edC sono due patologie a elevata prevalenza e l’infezione da virus dell’C (Hcv) è una delle principali cause di epatopatia in tutto il mondo. Per questo motivo loper l’C ènel paziente diabetico perché spesso l’epatopatia cronica si complica con il diabete. Inoltre, il virus dell’C è una patologia subdola i cui sintomi possono comparire anche dopo dieci anni dall’avvenuta infezione e purtroppo in questi dieci anni i danni causati al fegato sono tanti. Prima si scopre il virus e meglio è”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali ...

