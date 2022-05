Ucraina: Tajani, 'serve grande intervento Ue per ridurre danni in tasche cittadini' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "serve un grande intervento europeo raccogliendo fondi in tutto il continente. Chiediamo una forte solidarietà europea per ridurre i danni nelle tasche dei cittadini. Poi in Italia bisogna ridurre le tasse". Lo ha detto Antonio Tajani a Diritto e rovescio, su Retequattro, a proposito delle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "uneuropeo raccogliendo fondi in tutto il continente. Chiediamo una forte solidarietà europea pernelledei. Poi in Italia bisognale tasse". Lo ha detto Antonioa Diritto e rovescio, su Retequattro, a proposito delle conseguenze economiche del conflitto in

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Tajani, 'serve grande intervento Ue per ridurre danni in tasche cittadini' - - adrianobusolin : RT @casa_casala: #Drittoerovescio Tajani: 'Noi italiani vogliamo lavorare per raggiungere la pace' Per ora lavoriamo per pagare le armi c… - TV7Benevento : Ucraina: Tajani, 'Berlusconi e Merkel potevano mediare, ora tocca all'Onu' - - Johnpol33604477 : @Drittorovescio_ @Antonio_Tajani Perchè dobbiamo ricostruire noi l'Ucraina? A noi non c'hanno neanche per il culo d… - ciclista1231 : @Drittorovescio_ Dobbiamo prendere atto con l’onorevole Tajani che gli interessi delle famiglie ed imprese del ns p… -