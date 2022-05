Straniero ferito nella notte a Napoli | indagini dei Carabinieri

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un cittadino peruviano di 47 anni è statoalla testa la scorsain piazza Garibaldi, a. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito con un coltello. Il 47enne si è presentato all’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove è stato medicato. Guarirà in dieci giorni. I motivi dell’aggressione forse da parte di alcuni extracomunitari sono ancora in corso di accertamento da parte deidella CompagniaCentro Dimesso dall’ospedale, è stato denunciato daiper trattenimento irregolare sul territorio italiano. Continuano leper chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

