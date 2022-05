Rovigo, schianto in moto: muore l’ex campione di pattinaggio in linea Riccardo Passarotto: aveva 25 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) l’ex campione del mondo di pattinaggio in linea Riccardo Passarotto ha perso la vita mercoledì 18 maggio, mentre tornava a casa a Buso – frazione di Rovigo – schiantandosi con la motocicletta contro una centralina della luce: aveva 25 anni. Da alcuni anni Passarotto faceva il prepatore atletico in una palestra e il bodybuilder. Dopo lo schianto, l’ex campione di pattinaggio era stato soccorso dai sanitari del 118, che sono riusciti a rianimarlo sul posto e a trasportarlo in pronto soccorso con il codice rosso, ma il 25enne è deceduto poco dopo il suo ricovero. La polizia stradale indaga per ricostruire le dinamiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)del mondo diinha perso la vita mercoledì 18 maggio, mentre tornava a casa a Buso – frazione di– schiantandosi con lacicletta contro una centralina della luce:25. Da alcunifaceva il prepatore atletico in una palestra e il bodybuilder. Dopo lodiera stato soccorso dai sanitari del 118, che sono riusciti a rianimarlo sul posto e a trasportarlo in pronto soccorso con il codice rosso, ma il 25enne è deceduto poco dopo il suo ricovero. La polizia stradale indaga per ricostruire le dinamiche ...

Advertising

infoitinterno : Rovigo, schianto in moto: morto a 26 anni Riccardo Passarotto. Era stato campione mondiale di pattinaggio - corriereveneto : Rovigo, schianto in moto: morto a 26 anni Riccardo Passarotto. Era stato campione mondiale di pattinaggio - infoitinterno : Pauroso schianto in moto, grave giovane bodybuilder - Foto 1 di 3 - La Voce di Rovigo - NotizieTg : Investe amici,morto motociclista Rovigo 11.25 Si è distratto mentre era alla guida della sua moto, ha investito g… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il grave incidente nel pomeriggio di sabato #IoSeguoTgr #Veneto #incidente #Ferrara #Rovigo -