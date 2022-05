Riccardo Passarotto, chi è l’ex campione del mondo di pattinaggio morto in un incidente stradale (Di giovedì 19 maggio 2022) Riccardo Passarotto aveva solo 25 anni e parte della sua vita l’aveva dedicata alla disciplina di pattinaggio in linea. Aveva conquistato anche traguardi importanti. Riccardo Passarotto, chi è l’ex campione del mondo di pattinaggio Riccardo Passarotto è morto all’età di 25 anni nei pressi di Rovigo, dove viveva. Prima del terribile incidente, Riccardo è stato campione del pattinaggio in linea, poi è diventato atleta di body building e infine istruttore in una palestra. Era fidanzato e conviveva con la sua compagna. Riccardo nella disciplina del pattinaggio in linea si era distinto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 maggio 2022)aveva solo 25 anni e parte della sua vita l’aveva dedicata alla disciplina diin linea. Aveva conquistato anche traguardi importanti., chi èdeldiall’età di 25 anni nei pressi di Rovigo, dove viveva. Prima del terribileè statodelin linea, poi è diventato atleta di body building e infine istruttore in una palestra. Era fidanzato e conviveva con la sua compagna.nella disciplina delin linea si era distinto ...

