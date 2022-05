"Quindicesimo e a un secondo, come lo spieghi?", Alonso infilza Lewis Hamilton: gelo in Formula 1 (Di giovedì 19 maggio 2022) Fernando Alonso ha dato il suo personale “benvenuto” a Lewis Hamilton nel club dei piloti tanto talentuosi quanto impossibilitati a lottare per le posizioni che contano a causa di una macchina non abbastanza competitiva. Alonso non vince in Formula 1 da maggio 2013, eppure è indiscutibilmente un pilota di grande talento: semplicemente non ha più avuto una monoposto in grado di tenere il passo delle migliori del circuito. “Questa è la natura del nostro sport - ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla BBC - a volte hai la macchina migliore, altre volte non hai una vettura così buona e devi lottare per fare progressi. Quest'anno possiamo osservare che il ruolo del pilota è molto importante, ma non cruciale. Lewis sta guidando allo stesso livello degli ultimi otto anni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Fernandoha dato il suo personale “benvenuto” anel club dei piloti tanto talentuosi quanto impossibilitati a lottare per le posizioni che contano a causa di una macchina non abbastanza competitiva.non vince in1 da maggio 2013, eppure è indiscutibilmente un pilota di grande talento: semplicemente non ha più avuto una monoposto in grado di tenere il passo delle migliori del circuito. “Questa è la natura del nostro sport - ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla BBC - a volte hai la macchina migliore, altre volte non hai una vettura così buona e devi lottare per fare progressi. Quest'anno possiamo osservare che il ruolo del pilota è molto importante, ma non cruciale.sta guidando allo stesso livello degli ultimi otto anni. ...

Advertising

infoitinterno : Luigi Berlusconi, in arrivo il secondo figlio (quindicesimo nipote per nonno Silvio) - ilpensologo : Luigi Berlusconi, in arrivo il secondo figlio (quindicesimo nipote per nonno Silvio). Appunto Silvio, che ti cambie… - paoloangeloRF : Luigi Berlusconi, in arrivo il secondo figlio (quindicesimo nipote per nonno Silvio) - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Luigi Berlusconi, in arrivo il secondo figlio (quindicesimo nipote per nonno Silvio) - Corriere : Luigi Berlusconi, in arrivo il secondo figlio (quindicesimo nipote per nonno Silvio) -