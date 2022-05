Maria Falcone | Giovanni spiegato ai giovani

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Flacone e Paolo Borsellino hanno cambiato le cose, la storia, e ci hanno fatto capire che cosa era veramente la mafia e come la sua esistenza attentasse anche alla democrazia del nostro Paese”.apre così, in una mattina del maggio 2018, il convegno Le Università per la legalità alla Sapienza di Roma. In questa occasione ha ripercorso, insieme agli studenti, la vita di suo fratello, magistrato antimafia ucciso da Cosa Nostra il 23 maggio dell 1992. A pochi giorni dal trentesimo anniversario della Strage di Capace, che stroncò le vite del giudice antimafia, di sua moglie, la magistrata Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, riproponiamo il racconto di...