“Esterno notte” | Bellocchio a Cannes e l’epoca buia del rapimento di Aldo Moro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 maggio 2022). Grandissimo Marco, 83 anni, nel rappresentare una delle pagine più nere della storia della Repubblica italiana. “” – 5 ore e mezza di proiezione per la stampa mercoledì a– è una serie tv che verrà proiettata in anteprima nelle sale cinematografiche, divisa in due parti di circa tre ore. Un format nuovo per questo sapiente del cinema, che trova nella dilatazione di più puntate la libertà di soffermarsi su sfumature di relazioni e psicologie dei personaggi. Ma la scrittura di immagini e sceneggiatura, nonostante la lunghezza, è asciutta e senza alcuna sbavatura nè indulgenza alla commozione. Per questo il film è potente. Narra la nota vicenda (ma nota anche oggi ai giovani?) di, il presidente della Democrazia Cristiana ...