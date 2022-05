Don Matteo 13 | questa sera su Rai 1 l' ottava puntata | ci sarà un ritorno eccellente

Advertising

GiusCandela : Sorpresa Bova, parte bene #GiustiziaPerTutti con 3.736.000 telespettatori e il 20,7% di share. Questa settimana in… - ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - rekko15 : @PiazzapulitaLA7 @DiDonadice Ancora? Per fortuna c'è don Matteo...ciaoneeee! - Mathieu6175 : @Maxime_pvv Don Matteo ?? Studio Aperto 1 RAI 1 CANALE 5 RAI 3 ITALIA 1 RAI 2 B1 : 6,3M B2 : 1,3k B3 : 1,6M - GuidaTVPlus : 19-05-2022 21:25 #Rai1 Don Matteo S13E8 - Ma è l'amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l'amore? #StaseraInTV -

Il famoso Pm della serie di recente si è sbilanciato sulle nuove puntate della fiction televisiva La scorsa settimana come in molti sanno è saltato l'appuntamento conper via dell'Eurovision. Una decisione che ovviamente non è stata presa bene dai fan, in attesa soprattutto di sapere cosa stesse accadendo tra Marco Nardi , Anna Olivieri e Valentina ...13 va in onda questa sera, in prima serata su Rai 1. La fiction che ha segnato il ritorno alla fama di Terenche Hill è arrivata all'ottava puntata della nuova stagione, con l'ingresso nel ...Domenica 22 maggio alle 16 il primo evento con il tenore Enrico Iviglia e il recital della Compagnia Ciaparat dedicato ad Achille Campanile ...Appuntamento con la fiction di Rai 1 alle 21.25, in una puntata che vedrà il ritorno in città del Colonnello Anceschi.