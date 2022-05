De Luca critica il forum per il sud di Carfagna, e lei gli invia una confezione di Maalox (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disertato la seconda giornata del forum “Verso Sud”, organizzato dal Ministero per il Sud con The European House – Ambrosetti lo scorso fine settimana a Sorrento, al quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, il premier Mario Draghi e una decina di ministri, oltre ai leader dei principali partiti. Oggi – riporta AdnKronos – rispondendo a una domanda a margine di una conferenza stampa, ha spiegato la sua assenza parlando di “iniziative più di marchio Forza Italia che istituzionali”. “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica – ha aggiunto – ma mi posso anche sbagliare”. Parole riferite alla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, che infatti ha ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha disertato la seconda giornata del“Verso Sud”, organizzato dal Ministero per il Sud con The European House – Ambrosetti lo scorso fine settimana a Sorrento, al quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, il premier Mario Draghi e una decina di ministri, oltre ai leader dei principali partiti. Oggi – riporta AdnKronos – rispondendo a una domanda a margine di una conferenza stampa, ha spiegato la sua assenza parlando di “iniziative più di marchio Forza Italia che istituzionali”. “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica – ha aggiunto – ma mi posso anche sbagliare”. Parole riferite alla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara, che infatti ha ...

