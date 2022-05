(Di giovedì 19 maggio 2022) . Le parole del terzino della Fiorentina i canali ufficiali della Fiorentina, è intervenuto Cristiano. Le sue parole verso la. PARTITA – «Con la Juve sarà difficile. C’è ancorain gioco e con l’aiuto dello stadio cercheremo di prenderci la vittoria. L’ultima partita si gioca di inerzie, non conta la stanchezza. Ci giochiamo l’Europa e lo stadio sarà pieno: la sfida si prepara da sola». JUVE – «Non è una partita come le altre. Sarà una partita difficile, loro sono forti e sono liberi di testa. L’ambiente sarà però una garanzia. Quando uscì il calendario dicemmo scherzando che cigiocatocon la Juve e così sarà. Sarà una partita difficile ma sono sicuro che faremo una grande prestazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Due minuti doposerve Piatek che manca la porta di pochi centimetri. La Fiorentina ci prova ...delle difficoltà che può creare una squadra che sta bene come il Verona. Però una volta ...... Thiago Motta FIORENTINA (4 - 3 - 3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor,; ... Prima di Bergamoche avevamo preparato bene la partita e la conferma è arrivata dal campo. L'Atalanta ... Biraghi: «Sapevo ci saremmo giocati tutto con la Juventus» Questo pomeriggio il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, durante il consueto appuntamento con ... L’ultima di campionato la giochi per inerzia, soprattutto sapendo l’avversario contro chi ...FIRENZE. Quella contro la Juventus "non è una partita come le altre, inutile nasconderlo. Sicuramente sarà una sfida difficile contro un'ottima squadra che, non avendo obiettivi, sarà più libera, ma i ...