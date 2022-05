Advertising

Vanity Fair Italia

Internet seconda casa: offerte per una connessione inCi sono diverse soluzioni per avere ... Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi,e tavole ......//we.tl/t - xHxoPpvSHZ Puglia Mumbai, è stata consegnata lapremio con destinazione ... a visite guidate ai castelli della Puglia federiciana, da tour enogastronomici acon artigiani ... Workshop in vacanza: a Stomboli per imparare qualcosa di nuovo Dall'11 giugno al 29 giugno, nel giardino di oTTo a Mare si terranno nove workshop dedicati al cinema, alla scrittura, alla fotografia e non solo. Un'occasione per scoprire un posto meraviglioso, dime ...Una vacanza a Milano e in Puglia, per promuovere l'Italia come destinazione turistica, culturale e d'investimento: è il premio consegnato dal Console Generale d'Italia a Mumbai, Alessandro De Masi, a ...