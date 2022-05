Ultime Notizie – Speranza: “Stabilizzazione per gran parte precari usati in pandemia” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Saranno stabilizzati gran parte dei precari che hanno lavorato durante il periodo emergenziale della pandemia Covid. “Nelle norme dell’ultima legge di Bilancio – spiega il ministro della Salute Roberto Speranza – abbiamo avviato un percorso che consente al Servizio sanitario nazionale di stabilizzare una parte molto significativa del personale, lo consentiamo per i tutti i lavoratori che hanno maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio anche non continuativo di cui 6 mesi durante la fase dell’emergenza pandemica”. “E’ un provvedimento giusto e adeguato – aggiunge – e ci consente di tenere nel Ssn tante risorse umane che sono state al servizio del Paese nella fase più difficile e che oggi possono essere stabilizzate”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Saranno stabilizzatideiche hanno lavorato durante il periodo emergenziale dellaCovid. “Nelle norme dell’ultima legge di Bilancio – spiega il ministro della Salute Roberto– abbiamo avviato un percorso che consente al Servizio sanitario nazionale di stabilizzare unamolto significativa del personale, lo consentiamo per i tutti i lavoratori che hanno maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio anche non continuativo di cui 6 mesi durante la fase dell’emergenza pandemica”. “E’ un provvedimento giusto e adeguato – aggiunge – e ci consente di tenere nel Ssn tante risorse umane che sono state al servizio del Paese nella fase più difficile e che oggi possono essere stabilizzate”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

