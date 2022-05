Ultime Notizie Roma del 18-05-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 18 maggio al microfono Giuliano Ferrigno Ambasciatori di Finlandia e Svezia oggi hanno formalmente presentato le richieste dei due paesi di adesione alla nato e domande per entrare a far parte dell’area Atlantica sono stati consegnati al segretario generale della NATO jens stoltenberg presso il quartier generale a Bruxelles Oggi è un buongiorno in un momento cruciale per la nostra sicurezza Grazie molte per avere presentato la richiesta di adesione ogni nazione ha il diritto di scegliere il proprio percorso ha dichiarato stoltenberg questa di nostri partner e la vostra adesione alla Nato aumenterò la nostra sicurezza comune ha continuato sto altenberg incontro Intanto oggi a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi e la prima ministra finlandese Sanna Marin la richiesta di adesione alla Nato è una ...