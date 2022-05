Tragedia all' asilo | morto uno dei bimbi feriti

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Aquila - Non ce l'ha fatta uno dei seitravolti da un'auto sfrenatasi e abbattutasi nel cortile dell'1 maggio di L'Aquila. Il bimbo trasportato in condizioni disperate al nosocomio cittadino sarebbe deceduto subito dopo il ricovero, un'altra bimba sempre ferita gravemente sarebbe stata trasportata presso il Gemelli di Roma. leggi tutto

Advertising

giornaleladige1 : Terribile tragedia all'Aquila, morte e dolore nell'asilo - Libero_official : Tragedia all'asilo '1 maggio' de #LAquila: un'auto piomba nel cortile della struttura, morto un bambino e feriti al… - Borderline_24 : Tragedia in un #Asilo all'Aquila, auto sfonda recinzione: muore un bimbo - Cesare30930330 : Bei tempi di guerra: mentre ci si abitua a milioni di morti sotto le bombe ogni giorno, diventa più importante conf… - MarsicaW : L'AQUILA, TRAGEDIA IN ASILO, TRAVOLTI BAMBINI DA AUTO SFRENATA L'AQUILA - Un’auto si sfrena e travolge dei bambini… -

Abruzzoweb.it

I bimbi feriti sono stati trasportati'ospedale 'San Salvatore'. Marsilio: 'non si aggravi' Sull'incidente è intervenuto anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: 'Siamo ...Speriamo che questanon si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l'evolversi della situazione". L'insegnante "La priorità in questo momento - ha detto'Ansa ... L'AQUILA, TRAGEDIA ALL'ASILO: PROCLAMATO LUTTO CITTADINO | Ultime notizie di cronaca Abruzzo Il provvedimento è stato adottato a seguito del gravissimo incidente verificatosi all’interno della scuola materna I Maggio, che ha provocato la morte di un bambino e il ferimento di altri compagni di ...Inutili tutti i tentativi di salvare la vita all’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, è stato constatato il decesso sul posto.