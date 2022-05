Torna a Kharkiv l'arte militante di Gamlet (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gamlet è una star della street art ucraina. E oggi lo è ancora di più dopo che ha trasformato la città di Kharkiv nella sua galleria d'arte all'aperto, rifiutando tante proposte per fuggire dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022)è una star della street art ucraina. E oggi lo è ancora di più dopo che ha trasformato la città dinella sua galleria d'all'aperto, rifiutando tante proposte per fuggire dalla ...

Torna a Kharkiv l'arte militante di Gamlet Per questo, dopo essersi allontanato da Kharkiv durante i bombardamenti, ora è tornato grazie alla richiesta di un generale ucraino che gli chiedeva di dare un sostegno al suo popolo. Incitando gli ... IL VIDEO. Ucraina, spiragli di normalità nella Kharkiv distrutta Kharkiv, 17 mag. (askanews) - Due mesi fa c'era un inferno a Kharkiv, città del Nordest, la seconda più grande dell'Ucraina; ora il cuore della guerra e le truppe russe sono altrove, ma restano edific ...