Star Wars | Ewan McGregor | È stata dura finire la trilogia prequel dopo le stroncature de La Minaccia Fantasma

(Di mercoledì 18 maggio 2022)ha condiviso i suoi dubbi iniziali sull'adesione al franchise dinel ruolo di Obi-Wan Kenobi, soprattuttolepiovute su Laha confessato quanto sia stato difficile concludere lalepiovute su: La. Prima di unirsi al franchise diha avuto più di un ripensamento come ha spiegato a Vanity Fair: "Mi sentivo come se fossi parte di questa new wave di cinema ...

Advertising

vittorialoffi : Inizia la star wars era - _giulsz : mi sa che è arrivato il momento di guardare star wars... su tiktok mi escono quasi esclusivamente edit di hayden christensen - AleFruh : @NanniCobretti 'Thor 3' di Waititi, un concentrato di monnezza profumata e di petalosità, temo per questo 'Thor 4'… - NanniCobretti : - 'Star Wars 8 con le battutine: che schifo!' - 'Thor 3 con le battutine: che schifo!' - 'Il regista di Thor 3 sul… - Il_Barbaraciano : RT @fpiersimoni: Cari produttori di Hollywood, sapere perché Indiana Jones, Star Wars, Mad Max, Ghostbusters & Co. sono dei cult mentre Rit… -

Il fenomeno Yellowstone sta portando a traguardi straordinari. Due leggende di Hollywood, Harrison Ford (, Indiana Jones ) e il premio Oscar Helen Mirren ( The Queen ), saranno i protagonisti di 1932 , prossimo spin - off prequel del drama neo western incentrato sulla famiglia Dutton, il cui ...All'ingresso del negozio, ad accogliere i clienti, ci sono due modellini in 3D dicostruiti con 44.173 mattoncini e dopo 135 ore di lavoro. Tra le novità digital un tavolo interattivo che ...Ewan McGregor ha condiviso i suoi dubbi iniziali sull'adesione al franchise di Star Wars nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, soprattutto dopo le stroncature piovute su La Minaccia Fantasma. Ewan McGregor ha ...Dopo mesi di problemi con le scorte, PS5 ha visto una rinascita ad aprile, quando Lego Star Wars è diventato il gioco più venduto in Europa. Xbox Series X e PlayStation 5 hanno avuto problemi con le s ...