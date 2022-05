Sinatra (Univendita): "E' boom per vendita diretta, +7% ricavi nel 2021, c'è appeal con i clienti" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Labitalia) - "Il settore della vendita diretta si è sempre dimostrato vivace, superando con vitalità sia le ricorrenti crisi economiche sia la fase più dura del Covid. Le imprese che Univendita rappresenta, in pratica le maggiori del comparto, hanno aumentato i ricavi del 7% nel 2021 sul 2020, raggiungendo gli oltre 1,4 miliardi di fatturato. Ma il mercato totale della vendita diretta vale circa 3,6 miliardi con quasi 300 aziende attive sul territorio e oltre mezzo milione di incaricati alla vendita". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di Univendita, Ciro Sinatra, sul boom del settore della vendita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Labitalia) - "Il settore dellasi è sempre dimostrato vivace, superando con vitalità sia le ricorrenti crisi economiche sia la fase più dura del Covid. Le imprese cherappresenta, in pratica le maggiori del comparto, hanno aumentato idel 7% nelsul 2020, raggiungendo gli oltre 1,4 miliardi di fatturato. Ma il mercato totale dellavale circa 3,6 miliardi con quasi 300 aziende attive sul territorio e oltre mezzo milione di incaricati alla". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Ciro, suldel settore della...

