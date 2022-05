Senato: Casini, 'su presidenza Esteri mi astengo, non partecipo a disgregazione maggioranza' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag.(Adnkronos) - "Mi astengo non ritirando la scheda perché mi rifiuto di concorrere col mio voto alla definitiva disgregazione di una maggioranza in cui nessuno sembra assumersi la responsabilità di una decisione collettiva". Così Pier Ferdinando Casini, annunciando il suo non voto in commissione Esteri. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag.(Adnkronos) - "Minon ritirando la scheda perché mi rifiuto di concorrere col mio voto alla definitivadi unain cui nessuno sembra assumersi la responsabilità di una decisione collettiva". Così Pier Ferdinando, annunciando il suo non voto in commissione

blackarchsw20 : @Corriere Cioè...ora che serve energia elettrica a causa dei casini di una politica malata e corrotta...mi date il… - tempoweb : Domani il voto per il nuovo presidente. Ma senza l'accordo si va alla conta e si rischia un flop #commissioneesteri… - TV7Benevento : **Senato: Casini, 'maggioranza trovi presidente condiviso per Esteri, io indisponibile'** - - PaolinoBonapar1 : RT @ultimora_pol: #Italia #Senato ??Pier Ferdinando #Casini: 'Non sono disponibile a essere presidente della commissione affari esteri.' @… - Marco_Casini_ : RT @GuidoCrosetto: Petrocelli non è più Presidente della Commissione Esteri del Senato. Non solo. Non ha padri, né madri e pare che nessuno… -