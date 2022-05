Roger Federer | il tocco magico è quello di “lei” | E’ valsa la pena di faticare

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Con un montepremi di circa 130 milioni di dollari, è il secondo tennista della storia nella graduatoria dei guadagni ottenuti in carriera, preceduto da Djokovic Probabilmente il più grande di tutti. Gli altri – Rafael Nadal e Novak Djokovic – potranno anche aver vinto di più. Maè il tennis. E, ovviamente, non si arriva a certi livelli senza fatica e allenamento. Ma poi le ricompense sono assolutamente da non sottovalutare…(web source)Oggi 40enne, l’età e gli acciacchi stanno mettendo a rischio la sua carriera. Ma lo svizzero resterà certamente nella storia del tennis. Con 20 trionfi, insieme a Novak ?okovi?,è il secondo giocatore più vincente nella storia del tennis maschile nei tornei del Grande Slam dopo Rafael Nadal (21). È al secondo ...

Rimontando due set di svantaggio a Daniil Medvedev in finale, il fuoriclasse spagnolo ha messo in bacheca il suo 21° Slam superandoe Novak Djokovic nella classifica all - time. L'...Grazie a quel trionfo, il 35enne di Manacor ha scavalcatoe Novak Djokovic nella classifica all - time degli Slam. L'iberico ha vinto le prime 20 partite disputate nel 2022, una ... Clerc: "È sempre più difficile affermare che Roger Federer sia il GOAT" La tecnica di Federer, la tattica di Murray, il fisico di Djokovic, la mente di Nadal: il talento spagnolo sembra una sintesi dei Fab Four, e può migliorare ancora molto. Vediamo come, grazie alla det ...Roberto Bautista Agut ha annunciato che dovrà saltare il Roland Garros. Lo spagnolo, numero 19 del mondo, non ha ancora superato i problemi al ...